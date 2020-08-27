شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنتهى من إنشاء 2 ملعب قانونى بمركز شباب الساحل بـ4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من إنشاء 2 ملعب قانونى بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الطرح الاستثمارى الذى تنفذه الوزارة بمراكز شباب الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن موازنة الوزارة لا تتحمل أية أعباء مالية بتحقيق هذه الاستثمارات ربحا للصرف منه على الأنشطة المختلفة، كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ويعد مصدراً لدخل هذه المراكز.

وتهدف مشروعات الطرح الاستثمارى إلى استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب وإنشائها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع دون أى تكلفة على الوزارة او المركز بالعكس بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية

لمزيد من التفاصيل حول مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع :

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