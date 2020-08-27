شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم السابق فى الإسكواش يغنى "على حبك" للهضبة عمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رامى عاشور، النجم المصرى وبطل العالم السابق فى الإسكواش، بأداء أغنية "على حبك" لعمرو دياب، الذى طرحها الهضبة ضمن أغانى ألبوم "أحلى وأحلى"، حيث نشر فيديو عبر حسابه على انستجرام، وهو يتقمص الهضبة فى أداء الأغنية.

وهذه ليست المرة الأولى التى غنى فيها عاشور للهضبة، حيث شارك رامى عاشور، نجم الاسكواش بطل العالم السابق، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد وهو يغنى أغنية الهضبة عمرو دياب "جنى"، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.





وظهر عاشور فى الفيديو، الذى عبر انستجرام، وهو على أحد الشواطئ أثناء قضائه لعطلته الصيفية، موجهاً الأغنية لابنة أحد أصدقائه التى تدعى "جانا".

يشار إلى أن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصرى، أعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائى فى 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

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ولد رامى عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.