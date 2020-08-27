شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يتدرب فى الجيم على أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك تدريباته فى صالة الجيم على أنغام أغنية حسين الجسمى الجديدة "بالبنط العريض"، التى طرحها منذ عدة أيام وحقق نجاحا كبيرا، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام فيديو من التدريبات داخل الجيم وفى الخلفية أغنية الجسمى.

تترقب جماهير الزمالك المواجهة المنتظرة بين فريقها أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري، فى أول ظهور للأبيض عقب الفوز على الأهلى بنتيجة 3 / 1 ضمن الجولة الـ 21 بالدورى .





ورفض المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون إجراء عمليات تدوير وإراحة بعض اللاعبين، فى ظل أهمية المباراة والصراع على المركز الثانى، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا فى المباريات الأخيرة وفى مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.





ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذى يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه، وكذلك لغياب محمد عبد الشافى الذى أجرى جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى، ومصطفى محمد مهاجم صريح . Advertisements





ويخوض الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة فى لاعبيه عقب الفوز على الأهلى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز على الأهلى واستغلال النتيجة فى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة لتضييق الخناق على الأهلى متصدر الدورى وكذلك للاستعداد الجدى لمباراتى الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتهما فى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.