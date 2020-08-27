شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطلب من المناطق تقرير طبى عن إجراءات استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى خطابا الى مديرى المناطق و الفروع على مستوى الجمهوريةى ، يطلب منهم ارسال صورة تراخيص مزاولة المهنة لمسئول اللجنة الطبية بالمنطقة ، وذلك قبل استئناف النشاط.

كما طلب الاتحاد تقرير من مسئول اللجنة الطبية عن جاهزية الفرع طبيا ، مع توافر أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و قياس نسبة الاكسجين بالدم ، و موافقة ولى الامر على مشاركة اللاعبين ، بالإضافة إلى توافر الإجراءات الاحترازية من مطهرات و ماسكات و عدم وجود جماهير .

أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن موعد بطولات الموسم الجديد، والتى تقام فى الفترة من 13 سبتمبر وحتى 24 مارس من العام المقبل، حيث تبدأ بطولات الجمهورية وتقان فى القاهرة، وجنوب وشمال الصعيد، وكذلك قطاع الدلتا غرب وشرق بالإضافة إلى القنال، وبورسعيد، والإسكندرية، والجيزة، وفقا لكل مرحلة، حيث ان كل منطقة لها موعد مختلف عن الاخر، وفقا للجدول الذى وضعته لجنة المسابقات بالاتحاد.

كان اتحاد الكاراتيه طلب استضافة بطولة المنطقة الأولى "زون وان" بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام العام المقبل، وأرسل الاتحاد خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لطلب استضافة البطولة والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر، وأكد محمد الدهراوى أن أي بطولة تستضيفها مصر تخرج في أفضل صورة، وبالشكل الذى يليق باسمها، لذلك تقدمنا بطلب للاتحاد الأفريقى لاستضافة البطولة، خاصة وأن الاتحاد يستضيف أيضًا البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها بسفح الأهرامات.