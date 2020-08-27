شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي نادى القرن والزملكاوية بنوا الهرم ..حرب الألوان في حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة الذى تقدمه الزميلة هدى زكريا يتم استعراض تاريخ ونشأت النادي الأهلي عام ١٩٠٧ ونظيره الزمالك عام ١٩١١ . وسر اختيار اللون الاحمر لقميص النادي الأول واللون الأبيض للنادي الثاني
كما تتطرق الزميلة للمفاجاة التى فجرها الدكتور زاهى حواس العالم الأثري الشهير عندما قال إن الأهلى هو نادى القرن الحقيقي وإن الفراعنه اصلهم أهلاوي ثم عاد وقتل انه كان يمزح وأضاف أن الزمالكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي نادى القرن والزملكاوية بنوا الهرم ..حرب الألوان في حلقة جديدة من الحدوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.