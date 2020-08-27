شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي نادى القرن والزملكاوية بنوا الهرم ..حرب الألوان في حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة الذى تقدمه الزميلة هدى زكريا يتم استعراض تاريخ ونشأت النادي الأهلي عام ١٩٠٧ ونظيره الزمالك عام ١٩١١ . وسر اختيار اللون الاحمر لقميص النادي الأول واللون الأبيض للنادي الثاني

كما تتطرق الزميلة للمفاجاة التى فجرها الدكتور زاهى حواس العالم الأثري الشهير عندما قال إن الأهلى هو نادى القرن الحقيقي وإن الفراعنه اصلهم أهلاوي ثم عاد وقتل انه كان يمزح وأضاف أن الزمالكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر