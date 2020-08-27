شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد المستحقات المالية للاعبى سموحة لحين تحسن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة إيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسين النتائج والعودة للمنافسة على المربع الذهبى وتحقيق فوزين على أقل تقدير للابتعاد أكثر عن منطقة وسط الجدول، فى ظل الإمكانيات المتاحة للفريق.

وكان سموحة تعادل بالأمس أمام طلائع الجيش بهدف لمثله فى لقاء دراماتيكى تقدم فيه الفريق بهدف دون مقابل ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الوقت بدل الضائع من اللقاء، وبعدها مباشرة احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق تصدى لها عمرو جمال ووضعها فى يد عمر صلاح حارس مرمى سموحة.

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ويرفض فرج عامر رئيس نادى سموحة كافة المبررات التى ساقها الجهاز الفنى للفريق بالأمس خاصة وأن الفريق لم يحقق أى فوز منذ عودة النشاط الرياضة بعد جائحة كورونا واكتفى بالتعادل فى جميع المباراة التى خاضها والخسارة على ملعبه أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وهو ما أدى لتوقف رصيد الفريق عند 28 نقطة فى المركز السابع لمسابقة الدورى.