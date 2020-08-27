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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة المصرى السبت المقبل، اتحاد الكرة يصدم أحمد الشناوى فى أزمة "فوائد" الزمالك.
الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة المصرى السبت المقبل
انتظم وليد سليمان، لاعب الأهلى، فى المران الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، واشتكى سليمان من كدمة فى الصدر خلال كرة مشتركة فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة وغاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدورى والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف، وجاءت مشاركة "حاوى" الأهلى فى مران اليوم بعد تماثله للشفاء من "كدمة الصدر"، ليؤكد اللاعب جاهزيته لمواجهة المصرى المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
اتحاد الكرة يصدم أحمد الشناوى فى أزمة "فوائد" الزمالك
كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة فى أزمة نادى الزمالك مع حارسه السابق أحمد الشناوى، والتى تنظرها لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى. وأوضح المصدر أن الزمالك طلب الحصول على قيمة الفوائد على المبلغ الذى سيتم رده وهو 8 ملايين جنيه مقدم التعاقد الذى حصل عليه الحارس قبل الرحيل من الزمالك إلى بيراميدز.
أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي الجماعي بسبب آلام الحوض واختبار طبى غداً
خضع أيمن أشرف، لاعب الأهلى لجلسة علاجية، على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المصرى، واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة فى عظمة الحوض خلال كرة مشتركة فى مباراة الجونة التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 فى بطولة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد، وغادر اللاعب المباراة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه، ويخضع مدافع الأهلى لفحص طبى غداً قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته فى المباريات الرسمية.
جمال الغندور يؤكد قانونية طرد أليو ديانج فى مباراة الأهلى والجونة
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أن قرار الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى طرد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى مباراة الجونة قرار سليم تماماً، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فى قانون الفار لا يصح أن يستدعى حكم الفار حكم المباراة ولا يذهب له، لابد أن يذهب ويشاهد اللعبة ويتخذ القرار الذى يراه صحيحاً فى النهاية وفقاً لرؤيته".
المصرى يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلى 24 ساعة
أكد محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يجد صعوبة فى مواجهة الأهلى السبت المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، لذا يطالب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى يواجه أزمة صعبة للغاية، اللاعبون يشاركون فى المباريات بعد التعافى من كورونا مباشرة ما يعرضهم لأزمات صحية عنيفة، مثلما حدث مع أحمد عادل ميسى الذى تعرض لإغماء وهبوط فى الدورة الدموية".
جدد مسئولو النادى الأهلى فتح ملف ضم البوركينابى إيريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى رفض التوقيع للأهلى مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى إرسال عرض رسمى لبيراميدز لشراء إيريك مقابل 2 مليون دولار.
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