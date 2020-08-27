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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة المصرى السبت المقبل، اتحاد الكرة يصدم أحمد الشناوى فى أزمة "فوائد" الزمالك.

الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة المصرى السبت المقبل

انتظم وليد سليمان، لاعب الأهلى، فى المران الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، واشتكى سليمان من كدمة فى الصدر خلال كرة مشتركة فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة وغاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدورى والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف، وجاءت مشاركة "حاوى" الأهلى فى مران اليوم بعد تماثله للشفاء من "كدمة الصدر"، ليؤكد اللاعب جاهزيته لمواجهة المصرى المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

اتحاد الكرة يصدم أحمد الشناوى فى أزمة "فوائد" الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة فى أزمة نادى الزمالك مع حارسه السابق أحمد الشناوى، والتى تنظرها لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى. وأوضح المصدر أن الزمالك طلب الحصول على قيمة الفوائد على المبلغ الذى سيتم رده وهو 8 ملايين جنيه مقدم التعاقد الذى حصل عليه الحارس قبل الرحيل من الزمالك إلى بيراميدز.