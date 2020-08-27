شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "لم الشمل" فى الإنتاج تنتهى بوعود فتح صفحة جديدة بداية من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، جلسة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات فى الفترة الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بمصارحته فى كل كبيرة وصغيرة تخصهم حتى يستطيع الوقوف على أسباب تراجع النتائج ، وتعهد اللاعبون بفتح صفحة جديدة بداية من لقاء طلائع الجيش يكون عنوانها استعادة الانتصارات والأداء المميز.

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة، إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ويواجه الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام والاهلى ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.