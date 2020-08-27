شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل الإسماعيلى وطنطا فى 15 مواجهة قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق طنطا لمواجهة الإسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، فيما تعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب طنطا والإسماعيلى فى جدول الدوري

يحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلها وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات طنطا والإسماعيلى

تاريخيا، مواجهة اليوم تحمل الرقم 16 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، والتي تعود إلى موسم 1956/1957، عندما صعد طنطا لأول مرة للممتاز في الأسبوع الرابع 28 سبتمبر 1956، وفاز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

سجل للإسماعيلي فكري راجح، وفؤاد سالم في الشوط الأول، وفى الشوط الثاني سجل قدورة هدف طنطا الوحيد.

وفى الإسماعيلية، جدد الدراويش تفوقهم بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل رضا هدفين، وفكري راجح، مقابل هدف سجله قدورة بالتخصص.

يتفوق الإسماعيلي تاريخيا بالفوز في 8 مواجهات سابقة مقابل فوزين فقط لأبناء السيد البدوي، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل، وسجل الإسماعيلي 20 هدفا مقابل 10 أهداف فقط لطنطا.

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وانتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى الدور الاول بدوري هذا الموسم بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية فى 4 ديسمبر 2019 .

*صلاح يتمسك بأمل البقاء بين الكبار والسلحدار يسعى لتصحيح المسار

وطالب محمد صلاح المدير الفني لطنطا لاعبيه بمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار ومحاولة الاستفادة من تراجع الاسماعيلى هذا الموسم لتحقيق فوز يساهم في تصحيح مسار الفريق بملعبه، في المقابل سيقود الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مهمة قيادة الاسماعيلى فنياً في هذه المباراة بشكل مؤقت عقب قرار النادى برحيل الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني عن منصبه بسبب سوء النتائج ويسعى الفريق الاصفر لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية للتخلص من المراكز المتأخرة في المسابقة.

*التشكيل المتوقع لطنطا والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد أشرف ، إيهاب سمير، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي ، حسام غالي، محمد أسعد، وليد عادل ، جون أفيري، أحمد الألفي، إسلام فؤاد".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام طنطا مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة - محمد حمدى زكى".