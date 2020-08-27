شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يعقد اجتماعا مع الزناتى لإقناعه بتأجيل مباراة الأهلى والمصرى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى، اجتماعاً فى الوقت الحالى مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات لإقناعه بتأجيل لقاء الفريق البورسعيدى أمام الأهلى لمدة 24 ساعة، بحيث يقام الأحد المقبل بدلا من السبت ضمن مباريات الجولة الـ23 للدورى .

وطالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تأجيل لقاء الأهلى فى الجولة الـ23 لمسابقة الدورى المقرر إقامته غدا السبت لمدة 24 ساعة على الأقل، حتى يتعافى اللاعبون بالشكل الكافى بعد حدوث حالات إعياء وإغماءات فيما بينهم عقب كل لقاء، كان آخرها أحمد عادل ميسى بعد مباراة نادى مصر مباشرة بسبب أنهم لم يقوموا بفترات النقاهة المطلوبة بعد تعافيهم من وباء كورونا الذى ضرب الفريق بأكمله .

من جهته قال محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى، إن ناديه يطالب اتحاد الكرة بالنظر للفريق بعين الرأفة وأن يقوم بتأجيل اللقاء المقبل أمام الأهلى 24 ساعة فقط حفاظا على حياة اللاعبين، خاصة أن الفريق يواجه أزمة صعبة للغاية "معقولة نكمل الدوري على حساب حياة اللاعبين ، عندنا حالة اعياء واضحة فى المصرى وازاى هنلاعب الاهلى غدا ، أناشد إتحاد الكرة واللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بإنقاذ المصرى وتأجيل مباراته مع الاهلى حتى لو 24 ساعة فقط".