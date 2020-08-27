شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آلاء صابر لاعبة اليد: حلمى أكون مصممة أزياء وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى آلاء صابر لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم وسماع المزيكا. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ بيتزا. من نجمك المفضل؟ آسر ياسين وويل سميث. Advertisements من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مصممة أزياء. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا.. ولكن لو حد عدى حدوده مش هسكت. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط.. ولكن أهم حاجة يكون فاهم ظروف اللعبة.

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