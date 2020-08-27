شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، فريقا الزمالك والمقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ويسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث فى ظل الصراع بينهما على المركز الثانى فى الدورى، وينافسهما فريق بيراميدز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل صدام الليلة..

س: ما موقف الزمالك والمقاولون العرب فى جدول الدورى؟

ج: الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15، فيما يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.

س: ماذا فعل الزمالك والمقاولون العرب فى المواجهة الأخيرة؟

ج: تكبد المقاولون خسارة غير متوقعة أمام أسوان (0 – 1) بالجولة السابقة مساء الجمعة الماضى، فيما حقق الزمالك فوزاً كبيراً على الأهلى (3 – 1) فى لقاء القمة الذى جمع الفريقين بالجولة 21 السبت الماضي.

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س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: 73 مواجهات سابقة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، الكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 48 فوزاً مقابل 7 للمقاولون وتعادلا 18 مرة آخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم الماضى، أحرز المقاولون 45 هدفاً فى شباك الزمالك الذى رد بـ 108 هدفاً .

س: من يحتل صدارة هدافى الزمالك والمقاولون العرب؟

ج: عبد الحليم على الهداف الأول للزمالك طوال تاريخه فى الدورى برصيد 83 هدفاً، ويعد أحمد على كامل مهاجم إنبى الحالى الهداف الأول للمقاولون فى الدورى برصيد 41 هدفاً.

س: ماذا قدم عماد النحاس فى مواجهات الزمالك؟

ج: واجه عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب نادى الزمالك فى 6 مباريات واستطاع الفوز فى لقاء وحيد مع الشرقية بهدف نظيف فى 5 أبريل 2017، لكنه خسر مباراتين وتعادل فى 3، وسجلت فرق عماد النحاس 5 أهداف فى شباك الزمالك بينما اهتزت شباكهم بـ 6 أهداف

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحكيمياً؟

ج: يُدير اللقاء الحكم الدولى محمد معروف الذى سبق له الظهور فى 8 مباريات فى الدورى هذا الموسم، من بينها لقاء الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بالجولة الحادية عشرة ووادى دجلة والزمالك بالجولة الخامسة عشرة، معروف صاحب الـ 34 عاماً تقلد الشارة الدولية عام 2014 وأشهر خلال المباريات السابقة 26 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.