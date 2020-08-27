شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم الثغر يتسلح بـ11 انتصارا قبل مواجهة حرس الحدود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره حرس الحدود فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى سكندرى يدخله الفريقان بظروف متشابهة، حيث تعادل زعيم الثغر مع وادى دجلة سلبياً فى الجولة الأخيرة فيما تعادل حرس الحدود مع الإسماعيلى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب الاتحاد السكندرى وحرس الحدود فى جدول الدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل في 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة جمعها من 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وحرس الحدود

التقي الفريقان فى الدوري في 26 مباراة، انتصر سيد البلد في 11 لقاء، وفاز الحدود في 8 مواجهات، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل بين الفريقين ، جمعت أول مباراة بين الفريقين موسم 2003-2004، وانتهت بفوز حرس الحدود بثنائية ، فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله أحمد رفعت من ركلة جزاء على ستاد المكس فى 4 ديسمبر 2019.

*يوسف يبحث عن المربع الذهبى وحليم يفتش عن الهروب من الخطر

وطالب طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى فى ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق، فى المقابل حذر محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر، مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة فى المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة في جدول المسابقة.

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*التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الحدود مكون من :"عماد السيد - السيد سالم – إسلام جمال – محمود رزق – أسامة عزب - نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – محمد الصباحي – أحمد رفعت - خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام الاتحاد مكون من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد الشبيني، محمد تاحا، خالد سامي، حامد خالد، أحمد فليكس، مصطفى جمال ، توني جوميز، محمد جرندو ، توني أوكاسا".