شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السداسية شعار مواجهات المقاصة مع وادى دجلة قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره وادى دجلة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الخميس، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

*ترتيب مصر المقاصة ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

*تاريخ مواجهات مصر المقاصة ووادى دجلة

حقق مصر المقاصة الفوز في 7 مباريات، مقابل 4 انتصارات لوادي دجلة، وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات كان أبرزها التعادل 3-3 فى موسم 2017 ، وسجل لاعبو المقاصة 30 هدفًا، بينما أحرز لاعبو وادي دجلة 21 هدفًا.

جمع أول لقاء بين الفريقين في موسم 2010-2011، وانتهي بفوز مصر المقاصة بنتيجة 6-2 ، فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق ، سجل هدفى المقاصة صلاح عاشور وإيدو موسيس وسجل هدفى وادى دجلة مروان حمدى ورجب عمران فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بتروسبورت فى 22 أكتوبر 2019 .

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*جلال يبحث عن استمرار الانتصارات وبابافاسيليو يفتش عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لمواصلة نغمة الانتصارات ضمن خطة تصحيح مسار الفريق الفيومى منذ عودته للقيادة الفنية معتمداً على العناصر المميزة بالفريق وعلى رأسهم الهداف صلاح أمين فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط للهروب من شبح الهبوط الذى يلاجقه بشدة.

*التشكيل المتوقع للمقاصة ووادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة مكونا من: "محمود حمدي،عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ،صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ،شميلس بيكلي وصلاح أمين".

ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المقاصة مكون من :"محمد عبد المنصف - خالد رضا – محمود مرعي – إسحاقو يعقوبو – عمرو صالح - أحمد سعيد محمد – محمد هلال – حسام عرفات – عبدالرحمن يوسف -عبدالرحمن رمضان – مروان حمدي".