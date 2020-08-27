شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة عن قضية اللاعب المتهم بخدش حياء فتاة: لا ينتمى لقوائم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى وادى دجلة، بيانا يوضح فيه أن ما تم تداوله من أخبار حول اتهام أحد لاعبى النادى فى قضية تشهير بفتاة، عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه وبمراجعة بيانات المتهم تبين أنه لا ينتمى لقوائم النادى ولم يسبق له اللعب فى صفوفه، مشيرا إلى أنهم سيقومون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من زج باسم النادى فى هذه القضية.



بيان وادى دجلة

وجاء نص بيان وادى دجلة، كالتالى: "تؤكد مجموعة أندية وادى دجلة، أن ما تم تداوله من الأخبار المتداولة حول اتهام أحد لاعبى النادى فى قضية التشهير بفتاة، عار تماما من الصحة

وبمراجعة بيانات المتهم تبين أنه لا ينتمى لقوائم النادى ولم يسبق له اللعب فى صفوفه، علما بأن النادى سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من زج باسمه فى القضية المذكورة.

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وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قررت فى جلستها التى عقدت الاثنين الماضى، القبض على لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة، لاتهامه بنشر صور خادشه للحياء خاصة بفتاة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1439 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 60 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من "غ س" 19 سنة مقيمة دائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع ج م أ" 22 سنة لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة، مقيم ببندر بلبيس، بالتعدى على حياتها الخاصة وتهديدها بصور خادشه للحياة، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لنشر صور خادشه للحياة خاصة بها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها وقدمت صور المحادثات بينهما.

من ناحية أخرى، يواجه وادى دجلة، نظيره مصر المقاصة، السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.