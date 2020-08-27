تعرف على تشكيل الاتحاد وحرس الحدود فى مباراة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الـ23 للدورى. وضم التشكيل كلا من: عماد السيد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم، وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت ومحمد الصباحي وخالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر.

بينما ضم تشكيل الحدود كلا من: أحمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبيني، خالد سامى، مصطفي مارسيلو، أيوب بن مشارك، أحمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، إبراهيم كونيه، جريندو عبداللطيف، ونانا أنتوى.

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى في ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق في المقابل حذر محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة في المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة في جدول المسابقة.