شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. صافرة معروف تبتسم للزمالك وتعاند المقاولون قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة لطاقم مكون من: محمد معروف "حكم الساحة"، ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان" ، ومحمود رشدى حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمود ناجي حكم فيديو مساعد. وسبق لمحمد معروف إدارة 8 مباريات فى الموسم الحالى بمسابقة الدوري الممتاز أشهر البطاقة الصفراء 26 مرة، والحمراء مرة واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء. Advertisements وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 18 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز في 12 وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء. وللمقاولون العرب أدار محمد معروف 7 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 19 مرة، والحمراء مرة واحدة ،واحتسب ضربة جزاء. وأدار محمد معروف مباراة واحدة جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب موسم 2016 – 2017، انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. صافرة معروف تبتسم للزمالك وتعاند المقاولون قبل مباراة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.