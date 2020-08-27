شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خيرى لاعب يد الأهلى ينضم لصفوف سيوا بوخارست الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى سيوا بوخارست الرومانى فى التعاقد من أحمد خيرى لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق فى المرحلة المقبلة. ويطمح خيرى فى تقديم عروض قوية خلال مسيرته الاحترافية من أجل لفت انتباه المدير الفنى الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق حلم المشاركة فى مونديال 2021 .

كما نجح نادى الشارقة الإماراتى مؤخرا فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم مع زميله على زين المحترف فى نفس الفريق وحقق معه العديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة .

ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.

فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كل الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بلمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد و تجديد تعاقد ممدوح طه والاتفاق على استعادة عمر ياسين بعد إنهاء احترافه فى السد القطرى.