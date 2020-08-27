شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خيرى لاعب يد الأهلى ينضم لصفوف سيوا بوخارست الرومانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى سيوا بوخارست الرومانى فى التعاقد من أحمد خيرى لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق فى المرحلة المقبلة. ويطمح خيرى فى تقديم عروض قوية خلال مسيرته الاحترافية من أجل لفت انتباه المدير الفنى الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق حلم المشاركة فى مونديال 2021 .
كما نجح نادى الشارقة الإماراتى مؤخرا فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم مع زميله على زين المحترف فى نفس الفريق وحقق معه العديد من البطولات خلال السنوات الأخيرة .
ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.
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