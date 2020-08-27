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المصرى يحاول إقناع الأهلى بتأجيل لقاء الفريقين 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو المصرى البورسعيدى، خلال الساعات الحالية، إقناع مسئولى الأهلى بتأجيل مباراتهما المقرر لها بعد غد السبت لمدة 24 ساعة فى الجولة الـ24 للدورى، فى ظل عدم حصول لاعبى الفريق البورسعيدى على فترة النقاهة الكافية بعد تعافيهم من وباء القاتل الذى داهم الفريق باكمله خلال الفترة الماضية .

وأجرى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى، اتصالا هاتفيا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلى لمعرفة رأى مسئولى القلعة الحمراء فى تأجيل اللقاء خاصة أن الأخير أدى مباراة قوية مساء أمس ويحتاج لفترة أطول من الراحة فى ظل تلاحم المباريات.

من ناحية أخرى يعقد عبد الظاهر السقا اجتماعا فى الوقت الحالى مع حسام زناتى رئيس لجنة المسابقات من أجل إقناعه بتاجيل لقاء الفريق البورسعيدى أمام الأهلى لمدة 24 ساعة، بحيث يقام الأحد المقبل بدلا من السبت ضمن مباريات الجولة الـ23 للدورى .

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وطالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تأجيل لقاء الأهلى فى الجولة الـ23 لمسابقة الدورى المقرر إقامته غدا السبت لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يتعافى اللاعبون بالشكل الكافى بعد حدوث حالات إعياء وإغماءات فيما بينهم عقب كل لقاء كان آخرها أحمد عادل ميسى بعد مباراة نادى مصر مباشرة بسبب أنهم لم يقوموا بفترات النقاهة المطلوبة بعد تعافيهم من وباء كورونا الذى ضرب الفريق بأكمله .

من جهته قال محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى إن ناديه يطالب اتحاد الكرة بالنظر للفريق بعين الرأفة، وأن يقرر تأجيل اللقاء المقبل أمام الأهلى 24 ساعة فقط حفاظا على حياة اللاعبين، خاصة أن الفريق يواجه أزمة صعبة للغاية "معقولة نكمل الدوري على حساب حياة اللاعبين ، عندنا حالة اعياء واضحة فى المصرى وازاى هنلاعب الاهلى غدا ، أناشد إتحاد الكرة واللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بإنقاذ المصرى وتأجيل مباراته مع الاهلى حتى لو 24 ساعة فقط".

 

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