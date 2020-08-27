شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ عمار حمدى لحسم مصير من مباراة الطلائع والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش، لاختبار طبى اليوم وغداً لحسم مصير مشاركته فى المران، ومن ثم ظهوره فى مباراة الإنتاج الحربى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمار حمدى تعرضه لكدمة فى الشظية وحاجته للراحة لمدة يومين فقط ويعود لتدريبات فريقه بعدها بشكل طبيعى، وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا بخير يا جماعة.. اطمئنوا.. مجرد كدمة فى الشظية.. ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

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ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش والإنتاج الحربى فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل باستاد السلام والأهلى، وأغلق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، صفحة مباراته مع سموحة التى أقيمت عصر أمس الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

من جهته حرص شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على الاطمئنان على عمار حمدى بعد إصابته، وأجرى اتصالا هاتفيا باللاعب للاطمئنان على إصابته وأكد له عمار حمدى أن حالته مطمئنة وسيحصل على راحة يومين ويعود للتدريبات بشكل طبيعي.

ويعد عمار حمدى أحد العناصر المميزة فى صفوف المنتخب الأولمبى الذى توج بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت بالقاهرة نوفمبر الماضي.