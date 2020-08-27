إصابة بوجبا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، إصابة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب الديوك بفيروس كورونا.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي التي تستعد لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، أكد ديشامب أن استبعاد بوجبا من قائمة الديوك جاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن اللحظات الأخيرة من إعلان القائمة شهدت خروج بوجبا واستدعاء ادواردو كامافينجا بدلًا منه.

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وقبل استبعاد بوجبا بدقائق قليلة، أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية إصابة تانجي ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي هو الآخر بفيروس كورونا. وشهدت قائمة منتخب فرنسا استدعاء كل من: (هوجو لوريس، ماينيان، مانداندا، لوكاس دين، دوبوا ، لوكاس هيرنانديز ، كيمبيمبي، لينجليت، فيرلاند ميندي، أوبيكانو، فاران، كامافينجا ، كانتي ، نزونزي، رابيوت ، سيسوكو، حسام عوار، وسام بن يدر ، جيرو ، أنطوان جريزمان ، إيكوني ، أنتوني مارسيال ، كيليان مبابي).

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتي السويد (5 سبتمبر) ثم كرواتيا (8 سبتمبر) في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة A3 مع البرتغال، السويد وكرواتيا.