"بطولة ميسي".. كيف انقلبت كتالونيا بـ 14 مشهدًا في 72 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في مساء الثلاثاء الماضي، فجّر النجم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والأرجنتين مفاجأة من العيار الثقيل من خلال رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني والانتقال لخوض تجربة أخرى خارج إسبانيا.

ميسي البالغ من العمر 33 عامًا بدأ مشواره الاحترافي بقميص النادي الكتالوني عام 2004، وقاد برشلونة للتتويج بثلاثة وثلاثين لقبًا، كما تُوج بقميصه بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم ست مرات إلا النهاية قد تكون اقتربت بعدما ارتبط نجم "البلوجرانا" بالرحيل أكثر من مرة خلال أوقات سابقة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت مساء الثلاثاء الماضي، أن ميسي أرسل فاكسًا رسميًا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص في عقده بموجبه يعطيه الحق للرحيل مجانًا بعد نهاية الموسم.

وفي السطور التالية، يسرد "يلا كورة" بالترتيب كل ما تردد عن ميسي مع برشلونة بداية برغبته بالرحيل حتى ارتباطه بالانتقال لوجهة أخرى وتحديدًا لصفوف مانشستر سيتي:

- غضب ميسي وقرار الرحيل:

بداية الأزمة كانت بغضب أعرب عنه ميسي بعد تسريب تفاصيل اجتماعه مع المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان.

شبكة "ESPN"، كشفت أن ميسي أخبر كومان خلال جلستهما سويًا بأنه لا يرى مستقبله بشكل واضح داخل الفريق، وأن فرص خروجه من برشلونة أكبر.

في المقابل، خرجت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، لتؤكد أن ميسي غاضب بشدة بسبب تسريب تفاصيل جلسته مع كومان لوسائل الإعلام.

برنامج "ديبورتيس كواترو" الإسباني، ذكر تفاصيل حوار كومان وميسي، حيث قال المدير الفني الهولندي للاعبه :"الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت، سأكون غير مرن، وعليك أن تفعل كل شيء من أجل الفريق وأن الأولوية ستكون لمصلحة برشلونة".

- مانشستر سيتي يفتح خزائنه:

شبكة "ESPN" عادت من جديد لتكشف عن مفاجأة أخرى حول وجود رغبة من جانب نادي مانشستر سيتي للحصول على خدمات ليونيل ميسي، قائلة إن "السيتيزنز" مستعد لفتح خزائنه من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

- رسالة من رئيس كتالونيا:

رئيس أقليم كتالونيا كيم تورا، وجه رسالة تعتبر الوداع لميسي بعد إعلان رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة سوق الانتقالات الجارية.

وكتب تورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقّا على صورة تجمعه مع ميسي :"ستظل كتالونيا منزلك دائمًا".

وأضاف: "شكرًا جزيلاً لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم".

وأتم رئيس كتالونيا قائلاً: رياضي نبيل لن ننساك أبدًا يا ليونيل ميسي".

- غضب جماهيري:

في أعقاب قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة، تجمع عدد من مشجعي الفريق أمام مقر النادي للمطالبة باستقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

إذاعة "راديو كتالونيا"، نشرت مساء الثلاثاء مقطعًا حول مطالبة بعض من جماهير برشلونة باستقالة بارتوميو فور قرار ميسي بإعلان رغبته في الرحيل.

وقامت الجماهير برفع قمصان ميسي لإظهار دعمهم للنجم الأرجنتيني.

- رسالة من القائد:

كارليس بويول القائد السابق لفريق برشلونة وجه رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليمنح كل الدعم لميسي ، قائلاً :"الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي".

الرسالة لقيت تصفيق لويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي، الذي تم إخطاره بالرحيل عن النادي من قبل رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

- ميسي يحدد مستقبله:

التكهنات استمرت حول مستقبل ميسي بعد قرار رحيله عن النادي الكتالوني، حيث قالت قناة "Tyc sports" الأرجنتينة، إن ميسي حدد مانشستر سيتي خياره الأول على أن يكون الانتقال للدوري الإيطالي أو الفرنسي سيكون خيار بديل.

الصحيفة ذكرت أن المؤشرات تُقرب من ميسي لسيتي لعدة عوامل يأتي من أبرزها القوة المالية للعملاق الإنجليزي إلى جانب العلاقة المميزة بين ميسي وجوارديولا عندما كان الأخير مدربًا لبرشلونة، بالإضافة إلى تواجد صديقه سيرجيو أجويرو في صفوف "السيتيزنز".

قناة "Tyc sports" الأرجنتينة، عادت من جديد، لتعلن أن الرئيس الصيني شي جين بينج، منح إدارة نادي إنتر الإيطالي الضوء الأخضر للتعاقد مع ليونيل ميسي.

ووفقًا لما ذكرته قناة تي واي سي الأرجنتينية، فإن الرئيس الصيني أكد لمالكي إنتر ميلان أنه سيوفر لهم كل الدعم من أجل التعاقد مع ميسي.

في المقابل، إدارة برشلونة أكدت أن ميسي لن يرحل إلا أذا دفع الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو بعد نهاية المهلة التي تسمح له بالرحيل في يونيو الماضي، في المقابل يرى الفريق القانوني للنجم الأرجنتيني أن اللاعب من حقه الرحيل مجانًا.

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- بارتوميو لن يرحل:

في أعقاب إعلان وسائل الإعلام قرار رحيل ميسي عن برشلونة، عقدت الإدارة الكتالونية اجتماعًا عاجلاً في حضور الرجل الأول جوسيب ماريا بارتوميو.

التقارير كانت تشير إلى أن بارتوميو سيقدم استقالته من منصبه في محاولة لإقناع ميسي بالبقاء لكن صحيفة "سبورت" فجرت مفاجأة أخرى وهو نفى الرجل الأول في برشلونة تقديم استقالته.

- مستقبل ميسي مع برشلونة:

المدير الرياضي الجديد في برشلونة رامون بلانيس، قال إن ميسي هو مستقبل النادي، لافتًا إلى أنهم يحاولون التوصل إلى حصل يرضي جميع الأطراف.

المدير الرياضي الجديد في برشلونة رد حول موقف ناديه من مستقبل ميسي، قائلاً :"ليونيل هو مستقبل النادي، ونريده أن يستمر معنا".

وكشف :"نعمل على إقناع ميسي بالبقاء وإيجاد حلاً يرضي جميع الأطراف".

- اتصال هاتفي وعرض:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن تطورات جديدة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء حول مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة.

الصحيفة الكتالونية قالت، إن السيتي يستعد لضم اللاعب لمدة ثلاث سنوات، كاشفة عن وجود اتصال هاتفي حدث بين ميسي ومدرب الفريق الإنجليزي بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مكالمة ميسي مع جوارديولا كان للاستفسار حول قدرة ومدى استعداد السيتي للتعاقد معه.

- بطاقة مؤقتة:

إدارة برشلونة أكدت في وقت سابق أن ميسي ليس لديه القدرة على الانتقال لأي نادي بصورة مجانية، لكن اللاعب يرى أن من حقه الرحيل بصورة مجانية دون دفع الشرط الجزائي.

صحيفة "الباييس" الإسبانية، ذكرت أن ميسي سيطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار بطاقة مؤقتة تتيح له الرحيل خلال سوق الانتقالات الجارية.

ويرى ميسي أن من حقه فسخ تعاقده من طرف واحد والرحيل مجانًا هذا الصيف خاصة أن الموسم الحالي استمر حتى شهر أغسطس الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا نظرًا لإعلان إدارة برشلونة أن اللاعب كدة رحيله انتهت وهيّ في العاشر من يونيو.

ويتواجد في عقد ميسي مع برشلونة بندًا يسمح له بالرحيل قبل نهاية الموسم 30 يونيو إلا أن وباء فيروس كورونا جعل الموسم يتأخر حتى أغسطس.

- اقتحام ملعب كامب نو:

عادت مرة أخرى جماهير برشلونة لتعبر عن غضبها تجاه ما يحدث من خلال التجمع في محيط ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وأثناء فتح أحد بوابات الملعب لخروج شاحنة من الداخل، استغل المشجعون الفرصة للدخول، للهتاف ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وقامت الشرطة بالتدخل في الأمر وطردت الجماهير من داخل الملعب.

- تسجيل صوتي ونفي:

خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوضح حقيقة المقطع الصوتي المنسوب لنجله حول رغبته في الرحيل والانتقال لصفوف مانشستر سيتي.

وقال اللاعب بالرد على صحيفة "lanacion" الأرجنتينية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلاً :"مرحبًا لا ناسيون، هذا خطأ"، مضيفًا :"إنه صوت غير حقيقي".

- محاولة جلسة ثانية:

في الساعات الماضية تردد وجود محاولة من جانب الثنائي بارتوميو وكومان لعقد جلسة مع ميسي، فالأول يريد إقناع نجم الفريق وصاحب القميص رقم 10 بالبقاء.

في المقابل، يسعى كومان لإقناع ميسي بأن مشروع النادي الجديد سيدور حوله باعتباره القائد بحسب ما كشفت عنه إذاعة "راديو كتالونيا".

- أجويرو يثير التكهنات:

أثار سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي المزيد من التكهنات حول مستقبل ميسي وانتقاله إلى صفوف "سيتيزنز".

وقام أجويرو بتغيير اسمه عبر "إنستجرام"، وبدله من kunaguero10 إلى kunaguero، حيث أزال رقم 10، وهو القميص الذي يرتديه في مانشستر سيتي.

ويعتبر ميسي صاحب القميص رقم 10 سواء كان مع برشلونة خلال التوقيت الحالي أو مع منتخب بلاده الأرجنتين.