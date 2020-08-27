3 أسلحة من المقاولون تهدد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر فريق المقاولون العرب مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الزمالك مساء اليوم الخميس في لقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

المباراة تعد مهمة لكل جانب فالمقاولون يحاول استعادة مشاركاته الأفريقية من جديد بعد غياب دام ما يقرب من 15 عامًا حيث كانت آخر ظهور في مسابقة الكونفدرالية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث والذي يمتلك نفس رصيد بيراميدز والذي يتواجد ثانيًا بفارق الأهداف.

ويدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه الطموح عماد النحاس لقاء الزمالك أملاً في استعادة الثقة بعد خسارة في الجولة الماضية على يد أسوان بهدف دون رد، عكس الزمالك والذي حقق فوزًا ثمينًا بالفوز على الغريم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت الماضي.

المقاولون الطامح لاستعادة المشاركات الأفريقية لديه عدة أسلحة بالطبع سيلجأ إليها النحاس أملاً في تحقيق فوز غائب عن الزمالك لم يتحقق منذ لقاء كأس السوبر المصري نسخة (2004) وتحديدًا في ولاية المدرب المخضرم حسن شحاتة.

- هداف تونسي:

يمتلك عماد النحاس هدافًا تونسيًا وتحديدًا سيف الدين الجزيري صاحب الأهداف الثمانية حتى الآن في مسابقة الدوري المصري.

الجزيري البالغ من العمر 27 عامًا يتواجد في الترتيب الثالث على مستوى هدافي الدوري المصري خلف محمد شريف لاعب إنبي والمعار من صفوف الأهلي صاحب التسعة أهداف.

في المقابل، يتصدر المخضرم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز ترتيب هدافي المسابقة حتى الآن بتسجيله 16 هدفًا.

أهداف الجزيري الثمانية جاءت منهم خمسة أهداف بالقدم اليمنى، في المقابل سجل مهاجم طنطا السابق ثلاثة أهداف بالرأس.

وسجل الجزيري في شباك كل من :(طلائع الجيش مرتين - سموحة مرتين - الإسماعيلي - مصر المقاصة - نادي مصر - إنبي).

وبخلاف الأهداف يتميز الجزيري بصناعة الأهداف حيث قدّم المهاجم التونسي 20 فرصة كادت أن تتحول إلى أهداف إلا أن مساهماته من حيث الصناعة تُرجم منها صناعة هدف وحيد كانت في مباراة الزمالك بالدور الأول.

اللاعب التونسي أيضًا ساهم في حصول المقاولون العرب على ثلاث ضربات جزاء وتحديدًا في مباراة سموحة والمصري البورسعيدي بالدور الأول.

وبالنظر إلى أهداف الجزيري الثمانية، فاستطاع التونسي تسجيل هدف في أول 15 دقيقة من بداية المباراة، كما أحرز ثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة من زمن أحداث الشوط الثاني.

اللاعب التونسي استطاع تسجيل أربعة أهداف في آخر 30 دقيقة مقسمة بين الدقيقة 60 وحتى 75 وبين 75 وحتى 90.

ويعتبر صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع من حيث الأكثر مشاركة بواقع (1667) دقيقة حيث يأتي خلف كل من المدافع محمد سمير، وأمير عابد وحارس المرمى محمود أبو السعود.

Advertisements

- البديل الهداف:

ورقة ثانية في تشكيل المدرب عماد النحاس قد تكون ناجحة خاصة عندما يلجأ إليه في الشوط الثاني، والحديث هنا عن اللاعب محمد سالم.

صاحب الـ26 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك حيث انتقل للفريق الأبيض في موسم (2015 - 2016) إلا أن مهاجم "ذئاب الجبل" لم يثبت نفسه ليعود مجددًا للذئاب بعد عدة تجارب وتحديدًا الثلاثي الاتحاد السكندري وبتورجيت والداخلية.

سالم يعتبر البديل الهداف بالنسبة لمدربه عماد النحاس حيث شارك مهاجم المقاولون أساسيًا في خمس مناسبات فقط مقابل مشاركته بديلاً في 11 مناسبة بإجمالي مشاركة (618) دقيقة.

وسجل مهاجم المقاولون ست مرات خلال هذا الموسم بواقع هدفين بالرأس وأربعة أهداف بالقدم اليمنى.

الدقائق الميزة لسالم كانت في آخر ربع ساعة من زمن نهاية المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف إلى جانب هدف بين الدقيقة 61 وحتى 75.

وسجل هدفين في الشوط الأول وتحديدًا في بداية أول 15 دقيقة من عمر المباراة وهدف بين الدقيقة 31 و45.

واستطاع سالم أن يسجل في مباراة الدور الأول أمام الزمالك في لقاء حسمه الأبيض بهدفين مقابل هدف في إطار الأسبوع الخامس.

أيضًا مساهمات البديل الهداف استمرت من حيث الصناعة من خلال صناعة هدفين وتحديدًا في مباراتي طلائع الجيش وأسوان في الدور الأول.

- سلاح الدفاع:

صحيح أن عماد النحاس لديه ورقتين في الهجوم وهما سيف الدين الجزيري ومحمد سالم، لكن هناك لاعب آخر يتميز بسلاح التسجيل رغم أنه مدافع.

محمد سمير أكثر لاعبي المقاولون مشاركة حيث خاض جميع مباريات المقاولون بواقع 22 مباراة من خلال دقائق لعب (2021) دقيقة.

صاحب الـ32 عامًا، نجح في تسجيل خمسة أهداف من بينهم أربعة أهداف بالقدم اليمنى مقابل هدف سجله بالرأس.

أهداف مدافع المقاولون العرب الخمسة جاءت في الدور الأول أمام أسوان والمصري البورسعيدي والإسماعيلي والاتحاد السكندري وأخيرًا فريق طنطا.

مدافع المقاولون قدّم أيضًا 14 فرصة هجومية إلا أنها لم تتحول لأهداف مكتفيًا بالتسجيل فقط.