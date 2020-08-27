تقرير.. هل يحق للجنة القيم استدعاء فرج عامر للتحقيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قررت تحويله للجنة القيم على خلفية هجومه على نادي بيراميدز والتحكيم.

وطالب رئيس نادي سموحة النائب البرلماني الذي يشغل رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب"المعاملة بالمثل" على غرار ما تم مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال عامر: "ما تم مع مرتضى منصور أرغب في تكراره معي".

مرتضى منصور كان قد أحيل للجنة القيم في فبراير 2019 بعد الشكوي المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الأهلي ولكنه تخلف عن التحقيق لتعاقبه اللجنة بالإيقاف لمدة 3 شهور ومنعه من حضور أي أحداث رياضية تابعة للاتحاد، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه.

ولكن لجنة التظلمات أوقفت قرار لجنة القيم بعد حتى تتمكن من الاطلاع على لائحة مجلس النواب .

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كان قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد فصل في قضية استدعاء النائب البرلماني للخضوع إلى تحقيق في نهاية 2018 وقال "الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، ولا يحق لأية جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن".

وأشار إلى أن الحصانة للحماية أثناء العمل، حيث لا يتم المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب مؤكداً أن بعض الهيئات تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات لكن هذا لا يمنع مراعاة القانون الموجود في الدولة المصرية.

وأكد في الجلسة العامة في الـ 23 من أكتوبر 2018، أن قانون الرياضة تم إقراره وفقا للدستور، مشددا على كل شخص وهيئة ومؤسسة أن تطبيق هذا القانون ومن لا يلتزم بأحكام القانون تعتبر جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس.

وهاجم فرج عامر الجمعة الماضية الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري we المصري والتي خسرها 1-2.

وقال فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك :"من فاول لسموحة في نصف الملعب يستحق إنذار على محمد فاروق لم يحدث لفاول على سموحة لاعب يجري في اتجاه الكرة وطرد، مجهود كبير لإنقاذ بيراميدز (فريق بمئات الملايين) من سموحة المكافح لكن ربنا ينتقم من الظالم أياً كان".