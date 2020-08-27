بين الأهلي وبيراميدز.. غموض مصير أحمد فتحي

أثير فى الأيام القليلة الماضية رغبة أحمد فتحي فى البقاء بين جدران النادي الأهلي، وعدم رحيله عن صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.
وقدم أحمد فتحي مستويات رائعة مع الفريق على الرغم من قرار رحيله بنهاية الموسم الحالي.
ذكر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مسألة بقاء أحمد فتحي في الأهليوعدم انتقاله إلى بيراميدز مع نهاية الموسم موضحاً فى تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد حديث نهائي عن أحمد فتحي والموقف كما هو حتى الآن".
وأردف: "لم يبلغنا بشئ، ويشارك في جميع تدريبات الفريق بانتظام ومتواجد مع الفريق بشكل إيجابي،
وأكمل: "البقاء من عدمه ليس موقف الجهاز الفني بقيادة فايلر، بل بين إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب واللاعب، مشددا على أنه لا يريد الحديث بأي أمور حتى لا يتم تأويلها بشكل غير صحيح".
والجدير بالذكر أن نادي بيراميدز المصري قد أعلن عن ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر، على أن يكون لاعبا في صفوفه بداية الموسم المقبل.
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