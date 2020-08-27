انطلاق فعاليات برنامج التأهيل للكليات العسكرية بمركز شباب الجزيرة

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات الحربية والشرطة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وذلك بمركز شباب الجزيرة.

تقام الفعاليات بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني؛ إذ تبدأ التدريبات بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء بمركز شباب الجزيرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد خصصت رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عنها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب.

تقام التدريبات وفقًا للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في دعم الطلاب وتوفير ما يرغبونه من خدمات، ومنها إقامة مركز للتأهيل البدني يقدم خدمة على أفضل مستوى في ظل الظروف الراهنة، ويعمل على رفع اللياقة البدنية وتدريب المشاركين على قفزة الثقة؛ استعدادًا لاختبارات الكليات العسكرية.

خلال أيام السبت والإثنين والأربعاء بمركز شباب الجزيرة.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد خصصت رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عنها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب.تقام التدريبات وفقًا للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ؛ حفاظًا على سلامة وصحة الشباب المستفيدين من المركز.يأتى ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في دعم الطلاب وتوفير ما يرغبونه من خدمات، ومنها إقامة مركز للتأهيل البدني يقدم خدمة على أفضل مستوى في ظل الظروف الراهنة، ويعمل على رفع اللياقة البدنية وتدريب المشاركين على قفزة الثقة؛ استعدادًا لاختبارات الكليات العسكرية.

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