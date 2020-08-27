عمر ربيع ياسين: يوجد خلاف بين الزمالك وفرجاني ساسي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن فرجاني ساسي يريد وضع شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد عقده رسميًا.

قال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الزمالك يسير

في الطريق الصحيح، ويقوم بتجديد عقود اللاعبين للمحافظة على القوام الأساسي".

وأضاف: "هناك مفاوضات قوية مع فرجاني ساسي ووكيله لتجديد العقد، لكن هناك خلافًا بشأن الشرط الجزائي".

وواصل: "الزمالك يريد عدم وضع شرط جزائي لكن في حال تمسك فرجاني ووكيله سيتم وضع رقم كبير، يتم دفعه للنادي في حالة رحيل اللاعب، خصوصًا أنه سيتقاضى راتبًا سنويًا كبيرًا".

وأكد: "فرجاني ساسي يتبقى له موسم واحد مع الزمالك في عقده الحالي، لذلك فإن هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي لتمديد العقد".