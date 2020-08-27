إصابة بوجبا بفيروس كورونا

أعلن مسؤولو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة نجم خط الوسط بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو "الديوك".
كما كشفت الفحوصات التي خضع لها كل اللاعبين قبل بدء معسكر المنتخب استعداداً لمباريات دوري الأممالأوروبية المقررة الشهر المقبل، إصابة كذلك لاعب وسط المنتخب ندومبيلي بالوباء.
وفور الإعلان عن إيجابية عينة بول بوجبا وندومبيلي، قرر ديديه ديشامب استبعاد اللاعبين من قائمة المنتخب الفرنسي، وقرر بقائهما في الحجر الصحي لمدة14 يوماً مما يعني غيابهما عن مباراتي السويد وكرواتيا.
كما قرر ديدييه ديشامب استدعاء الثنائي المتألق لاحقاً إدواردو كامافينجا، لاعب رين الفرنسي، وأنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد، لتعويض غياب بوجبا وندومبيلي.
جدير بالذكر أن الإصابة جاءت فى ظل تألق اللاعب أخيراً فى الدوري الإنجليزي بعد عودته لمباريات مانشستر يونايتد بعد غياب طويل للإصابة معظم فترات الموسم الماضي.
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