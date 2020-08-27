عمر ربيع ياسين ينتقد محترفي الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع

عبر راديو مصر: "جيرالدو فشل في إثبات ذاته حتى الآن، وبالمقارنة مع محترفي الزمالك فإن الأفضلية للاعبي الأبيض".

وأضاف: "جيرالدو يحتاج إلى أن يتحدث

مع رينيه فايلر ويطالبه بإثبات نفسه، خصوصًا مع عودة وليد آزارو، فيما يحاول آليو بادجي الظهور بشكل طيب ويجتهد ويسعى ولكن لا يزال الجمهور ينتظر مستوى أفضل".

وواصل: "علي معلول يقدم مستوى جيدًا، ومحمود وحيد يحتاج إلى فرصة أكبر في المواجهات المقبلة".