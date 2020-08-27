أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاععبر راديو مصر: "جيرالدو فشل في إثبات ذاته حتى الآن، وبالمقارنة مع محترفي الزمالك فإن الأفضلية للاعبي الأبيض".
وأضاف: "جيرالدو يحتاج إلى أن يتحدثمع رينيه فايلر ويطالبه بإثبات نفسه، خصوصًا مع عودة وليد آزارو، فيما يحاول آليو بادجي الظهور بشكل طيب ويجتهد ويسعى ولكن لا يزال الجمهور ينتظر مستوى أفضل".
وواصل: "علي معلول يقدم مستوى جيدًا، ومحمود وحيد يحتاج إلى فرصة أكبر في المواجهات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمر ربيع ياسين ينتقد محترفي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.