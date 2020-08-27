تفاصيل اليوم الثاني للملتقي الوطني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والمقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس عبر تطبيق "زووم الآلكتروني".

شهد اليوم الثاني عدداً من المداخلات والمحاضرات الهامة والرائعة أولها من الدكتور خالد حبيب آستشاري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية بعنوان الآستمتاع بالحياة لتنمية المواهب والقدرات وتطرق فيها إلي آهمية العمل الجماعي بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ علي الصحة في حياة لاعبي الأولمبياد الخاص، الإبداع من خلال الاستمتاع بفعل الأعمال الروتينية بشكل مختلف ، مهارة الاستماع النشط من خلال ترتيب الأفكار ووضع الآسئلة في أماكنها الصحيحة، والآستفاردة من تجارب الآخرين.

وفي مداخلة آخري من الدكتور إيهاب إسماعيل آستاذ فسيولوجيا الرياضة تحدث فيها عن آهمية التغذية الصحية السليمة ومكونات الوجبة

الغذائية التي يجب علي كل رياضي في الأولمبياد الخاص الآسترشاد بها ، كما شهد الملتقي نشاط تفاعلي رائع من الفنانة كريمة الديب الفنانة التشكيلية بمشاركة اللاعبين القادة المشاركين في الملتقي من خلال كتابة كل منهم لآسمائهم باللغة الفرعونية القديمة.

عبرت الفنانة الشابة ليلي فوزي صاحبة دور شقيقة الفنان أحمد عز في مسلسل الأكسلانس عن سعادتها بوجودها وسط أبطال الأولمبياد الخاص المصري ، مشيرة إلي القوي والحافز الكبير والطاقة الإيجابية الذي تحصل عليها من خلال تعاملها مع هؤلاء الابطال، مستعرضة أهم المواقف التي مرت بها من خلال تجربتها في مرافقة أحد اللاعبات

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في المؤتمر العالمي للشباب والذي أقيم علي هامش الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في مدينة أبوظبي عام 2019م .

وفي محاضرة مثمرة للدكتور محمود فرج أخصائي اللياقة البدنية تعرف المشاركين علي كيفية الحفاظ علي صحتهم ولياقتهم من خلال ممارسة الرياضة السليمة واتباع العادات السلوكية والصحية السليمة والتي تعمل علي زيادة آنتاجهم في المجتمع كأفراد فعالين لهم دور تجاه مجتمعهم.

وقد آختتم اليوم الثاني بمداخلات اللاعبين القادة من خلال التعريف بآنفسهم والنجاحات التي حققوها في الأولمبياد الخاص، وآستعرض اللاعبون إبراهيم الخولي ووتامر نبيل شبل وعمرو سمير أعضاء مجلس مداخلات اللاعبين القادة الانجازات التي حققوها كلاً منهم ودور الأولمبياد الخاص في حياتهم والتغيير نحو الأفضل.

يذكر أن الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري يناقش عددا من المحاور والموضوعات الهامة حول مهارات القيادة الدامجة و الثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدرات، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح وتستمر فعالياته حتي 28 من أغسطس الجاري.