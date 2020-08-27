سيميوني يطلب التعاقد مع لاكازيت

يحاول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، التوقيع مع مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية الشهيرة في تقرير لها اليوم الخميس، أن سيميوني وإدارة ناديه يكثفان المفاوضات مع آرسنال حالياً للحصول على توقيع اللاعب، خاصة أنه ليس أساسياً في هجوم الفريق اللندني آرسنال قياساً إلى زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي يعتمد عليه الإسباني، ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق

آرسنال بشكل أساسي في كل المباريات.

وكشفت صحيفة "الصن البريطانية" عرض أتلتيكو مدريد إلى أرسنال، والمتمثل في حصول النادي الإنجليزي على واحد من بين هؤلاء النجوم الثلاثة: أنخيل كوريا أو توماس ليمار أو فيتولو، بالإضافة إلى مقابل مادي يتم الاتفاق عليه.

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وأضافت، أن توماس بارتي لاعب خط وسط أتليتكو مدريد يعتبر الهدف الأول للمدير الفني لأرسنال أرتيتا

الذي يرى فيه حلولاً فى خط وسط الجانرز، بعد الموسم الرائع مع الأتليتي سواء سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا

وكشف أتلتيكو مدريد مؤخراً عن رغبته في التعاقد مع نجم آرسنال ألكسندر لاكازيت، بناء على طلب سيميوني الذي يرى في اللاعب حلاً للأزمة الهجومية فى الفريق، والتي لم تحل في الموسم الماضي بعد التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس.

يذكر أن حاول سيميوني التوقيع مع المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، ولكنه فشل فى ضمه بسبب المطالب المالية الكبيرة للاعب.