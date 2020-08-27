العدل: تجهيزات طبية على أعلى مستوى لاستقبال مونديال اليد

أعلن الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة الطبية، أن الدولة المصرية تدعم وتوفر كل الإمكانيات؛ لنجاح تنظيم مونديال اليد للكبار الذي سيقام على أرض مصر يناير 2021.

لافتًا إلى وجود 8 مستشفيات كبرى توفر خدمة طبية للوفود واللاعبين، منوهًا إلى أنه سيتم تكرار مسحة الكشف عن كورونا قبل اللعب ب48 ساعة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطط طبية على أعلى كفاءة تضم قطاع الوقائي والإسعاف والطب العلاجي

والرعاية الحرجة، مشيرًا إلى أنه سيتم مناظرة جميع الفرق القادمة من الخارج وكذلك الوفود للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أية عدوى، كما سيتم توفير تحليل pcr للكشف عن كورونا مع تسجيل جميع القادمين من الخارج على قاعدة بيانات القادمين من الخارج ليتم متابعة الوفود والفرق حتى مغادرتهم للبلاد.

وقال العدل أن البطولة سيشارك بها 32 فريقًا من جميع دول العالم،

والجميع يعملون على نجاح البطولة بما يليق باسم مصر، لافتًا إلى أن مستشفى وادي النيل مجهز بأعلى تجهيزات طبية وتوفر كل الفحوص الطبية والمعملية في كل التخصصات، بالإضافة إلى الكشف عن القلب الرياضي، وهو أهم كشف صحي للرياضيين.

وتابع رئيس اللجنة الطبية لاتحاد كرة اليد، أن جميع الخدمات الطبية ستتوفر بأعلى مستوى، وسيتوفر في كل ملعب 4 عيادات طبية وسيتم توزيع بروشورات طبية ب3 لغات على اللاعبين والوفود، كما سيتم توفير نقاط طبية في مدرجات الجمهور وسيتم تزويد كل ملعب ب8 سيارات إسعاف، وخارج الملاعب 20 مستشفى، علاوة على الاهتمام بمكافحة المنشطات والكشف عنها.