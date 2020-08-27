مسابقات القسم الثاني تجتمع في اتحاد الكرة

عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، وحضر الجلسة د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة. شهد الاجتماع أيضًا حضور د.عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام؛ إذ شهدت الجلسة الاتفاق على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل. على ترتيبات عودة مسابقة دوري الدرجة الثانية المقرر له ٢٠ سبتمبر المقبل. وشدد جمال محمد علي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا. Advertisements جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة يضم كلًا من: كلًا من: خالد كامل رئيس اللجنة، وفي عضويتها كل من: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبدالعزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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