أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يدرس عودة بعض المعارين، والفريق سيشهد مرحلة إحلال وتجديد.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع عبر راديو مصر: "سيعود المغربي وليد آزارو، وأكرم توفيق، ومحمدشريف، وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهم للأندية".
وأضاف: "الرباعي قدموا مستوى جيد هذا الموسم".
وواصل: "هناك مفاضلة بين أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، للعودة إلى خط هجوم الأهلي".
وزاد: "ريان تألق مع منتخب مصر الأوليمبي ونادي الجونة، وهو الأقرب للعودة، خصوصًا أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي".
وتابع: "صلاح محسن حصل على فرصة مع الفريق الأول ومنذ انضمامه إلى الأهلي لم يقدم المستوى المأمول، رغم المبلغ الكبير المدفوع من أجل التعاقد معه".
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