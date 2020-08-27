أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يدرس عودة بعض المعارين، والفريق سيشهد مرحلة إحلال وتجديد.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع عبر راديو مصر: "سيعود المغربي وليد آزارو، وأكرم توفيق، ومحمد

شريف، وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهم للأندية".

وأضاف: "الرباعي قدموا مستوى جيد هذا الموسم".

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وواصل: "هناك مفاضلة بين أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، للعودة إلى خط هجوم الأهلي".

وزاد: "ريان تألق مع منتخب مصر الأوليمبي ونادي الجونة، وهو الأقرب للعودة، خصوصًا أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي".

وتابع: "صلاح محسن حصل على فرصة مع الفريق الأول ومنذ انضمامه إلى الأهلي لم يقدم المستوى المأمول، رغم المبلغ الكبير المدفوع من أجل التعاقد معه".