ارسنال يُصر على التعاقد مع لاعب وسط روما

يسعى المدير الفني لنادي روما، البرتغالي “باولو فونسيكا” إلى القيام ببعض اللمسات لإصلاح مكامن الخلل في فريقه، لكن النادي مهدد بفقدان بعض النجوم هذا الصيف لتقليل الأضرار المالية الناتجة عن أزمة كورونا.

ووفقاً لصحيفة “كوريري ديللو سبورت”، فإن أبرز هذه النجوم المهددة بالمغادرة، هو المحور الدفاعي “أمادو دياوارا“، حيث يواصل نادي ارسنال الإنجليزي ضغطه من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت نفس الصحيفة، أن مدرب ارسنال “ميكيل آرتيتا“، يريد محور أتليتكو مدريد “توماس بارتي” لكن إدارة الجانرز ستمانع دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 45 مليون يورو.

وأمام هذا المعطى إتجه نادي شمال لندن إلى الخيار الثاني، وهو محور روما “أمادو دياوارا”، الذي سيكلف خزائن ارسنال 30 مليون يورو.

ويسعى ارسنال إلى إدراج لاعبه الدولي الاورجوياني “لوكاس توريرا“، في الصفقة مع بعض المال لإقناع روما بالتخلي عن خدمات دياوارا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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