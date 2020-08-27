رسميًا: مالانج سار رابع صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التوقيع بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي الشاب “مالانح سار” ( 21 عام ) في صفقة إنتقال حر.

وقال تشيلسي في بيان رسمي للنادي : “وقع مالانج سار على عقد لمدة خمس سنوات معنا، بعدما غادر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا نادي نيس الفرنسي هذا الصيف بعد انتهاء عقده هناك”.

وأضاف : “سيقضي مالانج موسم 2020/21 على سبيل الإعارة في فريقه القديم نيس، كي يكتسب فرصة اللعب لدقائق إضافة، مما سيزيد من خبرته حتى يكون جاهزًا للانضمام إلى فريقنا”.

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وقالت المديرة التنفيذية لنادي تشيلسي مارينا جرانوفسكايا : “فرصة التوقيع مع مالانج لا يمكن تفويتها. إنه موهبة هائلة وسنراقبه عن كثب خلال فترة إعارته، على أمل أن يعود قريبًا إلى تشيلسي. نحن سعداء للغاية بالترحيب به في النادي اليوم”.

يذكر أن سار لعب مع فريقه الفرنسي ” نيس” منذ كان في الخامسة من عمره وأصبح لاعبًا أساسيًا في فريقه الأول في سن 17 عامًا، وسجل الهدف الوحيد في المباراة في أول مباراة له في الدوري الفرنسي. ضد رين في أغسطس 2016.

وتعد صفقة “مالانج سار” رابع صفقات المدرب “فرانك لامبارد“، مع تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من “تيمو فيرنر وحكيم زياش وبينجامين تشيلويل”.

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