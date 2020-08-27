فابيو جروسو يتولى تدريب سيون السويسري بعقد قصير!

تولى نجم دفاع منتخب إيطاليا في كأس العالم 2006 “فابيو جروسو” مسؤولية تدريب نادي سيون السويسري بعقد قصير الأمد، نهاية هذا الأسبوع، خلفًا للمدرب باولو تراميزاني الذي أنقذ الفريق من الهبوط.

وخاض فابيو جروسو ثلاث تجارب تدريبية سابقة في إيطاليا، وبدأ حياته المهنية كمدير فني لنادي باري الإيطالي بموسم 2018/2017، وفي الموسم التالي انتقل لتدريب نادي هيلاس فيرونا ليساهم في صعوده إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “سيري آ”.

وفي موسم 2020/2019 أشرف فابيو جروسو على تدريب نادي بريشيا الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي الدرجة الأولى، إلا أن تجربته مع بريشيا لم يكتب لها النجاح، وتمت إقالته مطلع شهر ديسمبر 2019 بسبب الخسائر العريضة للفريق أمام تورينو وروما وأتلانتا.

ووقع فابيو جروسو على عقد مدته سنة واحدة مع سيون، ينتهي في 30 يونيو 2021، وسيعتمد تجديده على النتائج التي سيحققها الفريق خلال النصف الأول من الموسم المقبل 2021/2020.

Advertisements

وقال الموقع الرسمي لنادي سيون السويسري “يسرنا أن نعلن التعاقد مع فابيو جروسو ليكون المدرب الرئيسي للفريق بعقد مدته سنة واحدة”.

وأضاف “لدى فابيو جروسو (42 عامًا) تجربة جيدة مع التدريب حيث بدأ في عام 2013 مع نادي يوفنتوس بريمافيرا قبل أن يتنقل بين باري وهيلاس فيرونا ومؤخرًا بريشيا”.

وأكد موقع سيون انضمام لاعب بارما السابق “ستيفانو موروني” إلى الجهاز المعاون لفابيو جروسو، على أن يلعب دور المدرب المساعد.

وختم البيان “ينتهز سيون هذه الفرصة ليشكر المدرب السابق باولو تراميزاني لمساهمته في إبقاء سيون ضمن أندية الدوري السويسري الممتاز، وفي نهاية الموسم الماضي 2020/2019 نتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

..