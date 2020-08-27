الإصابة بفيروس كورونا تُبعد بوجبا وندومبيلي عن معسكر منتخب فرنسا

اكتشف أطباء منتخب فرنسا إصابة لاعب وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا” بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قبل دخوله المعسكر الاستعدادي لمباريات دوري الأمم الأوروبية مع أبطال مونديال 2018.
وقرر المدير الفني للمنتخب الفرنسي “ديديه ديشان” استبعاد بوجبا من خططه في مباراتي “السويد وكرواتيا” في افتتاح مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2019-2020 الشهر المقبل.
كما اُستبعد لاعب وسط توتنهام هوتسبير “تانجي ندومبيلي” من تشكيلة فرنسا للمباريات القادمة بعد ثبوت إيجابية العينة التي أخذت منه في مسحة كورونا.
ويلعب منتخب فرنسا أمام نظيره السويدي يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم أمام المنتخب الكرواتي يوم 8 سبتمبر، وسيتوقف النشاط الدولي بعدها، على أن يعود قبل انتصاف شهر أكتوبر.
ويتواجد حامل لقب دوري الأمم الأوروبية “البرتغال” في المجموعة A3 بالنسخة الثانية للبطولة مع كل من فرنسا والسويد وكرواتيا، ما يجعلها مجموعة الموت.
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