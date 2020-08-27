توتنهام يقترب من إتمام صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي

اقترب نادي توتنهام بقيادة البرتغالي “جوزيه مورينيو“، من التوقع مع الظهير الأيمن لنادي ولفرهامبتون، الدولي الآيرلندي “مات دوهيرتي” خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.
ومن المؤكد أن توتنهام سيستفيد من التعاقد مع لاعب دوهيرتي الذي سيعزز مركز الظهير الأيمن خاصة انه يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، بعدما فشل الايفواري “سيرج أورييه” في الإقناع منذ انضمامه إلى الفريق في الميركاتو الصيفي 2017.
وذكرت صحيفة” الإندبندنت” البريطانية، إقتراب توتنهام من التعاقد مع “مات دوهيرتي”، ولكن رغبة ولفرهامبتون في الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات اللاعب هو العائق الوحيد امام اتمام الصفقة.
ويحاول توتنهام إقناع ولفرهامبتون بالتعاقد مع اللاعب بمبلغ أقل، مع إضافة مبالغ أخرى كمتغيرات تدفع على فترات.
ويفتقر المدرب جوزيه مورينيو إلى بدائل في هذا المركز بعد رحيل كيران تريبيير إلى أتلتيكو مدريد، كما ان قدرة دوهرتي على اللعب في مركز الظهير الأيسر يمكن أن تخدم توتنهام بشكل جيد أيضًا.
وخاض دوهرتي 28 عامًا، 260 مباراة مع ولفرهامبتون منذ انضمامه عام 2010، و فرض نفسه كلاعب منتظم تحت قيادة المدرب البرتغالي للوولفز “نونو إسبيريتو سانتو”.
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