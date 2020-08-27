كومان يستقر على ساديو ماني كبديل محتمل لميسي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان مدرب برشلونة “رونالد كومان” استقر على جناح ليفربول الإنجليزي، “ساديو ماني” كي يكون بديلاً للأسطورة ليونيل ميسي في الكامب نو.
وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة مصمم على الاحتفاظ بليونيل ميسي، لكن وفقًا لـTMW، سيكون الدولي السنغالي “ساديو ماني” على استعداد للتوقيع معهم إذا رحل الأرجنتيني.
وتأتي رغبة كومان في التعاقد مع ماني بعدما تألق السنغالي من قبل تحت قيادة المدرب الهولندي اثناء فترة تواجده في ساوثامبتون الإنجليزي.
يذكر أن ماني تفاوض مع ريال مدريد منذ فترة بعد طلب شخصي من الفرنسي “زين الدين زيدان”، لكن ليفربول رفض التفريط في خدماته.
وكان ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من صفوف ساوثامبتون في الميركاتو الصيفي 2016 مقابل 40 مليون يورو، وسيتوجب على برشلونة دفع قرابة 120 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في حالة موافقة الريدز.
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