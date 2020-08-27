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كومان يستقر على ساديو ماني كبديل محتمل لميسي في برشلونة

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان مدرب “رونالد كومان” استقر على جناح الإنجليزي، “ساديو ماني” كي يكون بديلاً للأسطورة ليونيل في الكامب نو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة مصمم على الاحتفاظ بليونيل ميسي، لكن وفقًا لـTMW، سيكون الدولي السنغالي “ساديو ماني” على استعداد للتوقيع معهم إذا رحل الأرجنتيني.

وتأتي رغبة كومان في التعاقد مع ماني بعدما تألق السنغالي من قبل تحت قيادة المدرب الهولندي اثناء فترة تواجده في ساوثامبتون الإنجليزي.

يذكر أن ماني تفاوض مع منذ فترة بعد طلب شخصي من الفرنسي “زين الدين زيدان”، لكن ليفربول رفض التفريط في خدماته.

وكان ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من صفوف ساوثامبتون في الميركاتو الصيفي 2016 مقابل 40 مليون يورو، وسيتوجب على برشلونة دفع قرابة 120 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في حالة موافقة الريدز.

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