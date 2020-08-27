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رياضة | ساديو ماني بديل ميسي في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ساديو ماني بديل في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة استقر على بديل ليونيل ميسي، حال رحيله هذا الصيف.

 

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في مغادرة كامب نو هذا الصيف من خلال فاكس رسمي، إلا أن الإدارة الكتالونية ردت على ميسي بفاكس آخر ترفض فيه طلبه.

 

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وذك ت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاسم المرشح لخلافة ميسي في برشلونة، هو السنغالي ساديو ماني، نجم ، والذي سبق وأن تألق تحت قيادة رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، في ساوثهامبتون.

 

وأوضحت الصحيفة، أن ماني عُرض على برشلونة من خلال بعض الوسطاء، خصوصا أنه تألق بشدة مع ليفربول منذ انتقاله إليه في 2016.

 

ويعتبر ماني من اللاعبين الذين يتمناهم زين الدين زيدان في ، لتعزيز هجوم الريال، ويصل سعره إلى 120 مليون يورو.

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