رياضة | أشرف خضر يمنح لاعبي منتخب السويس راحm 48 ساعه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف خضر يمنح لاعبي منتخب السويس راحm 48 ساعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى لمنتخب السويس بقيادة أشرف خضر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة، عقب مباراة أمس أمام فريق النصر القاهري الودية و التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق،ضمن استعدادات الفريقين لعودة دورى الممتاز ب.

وشهدت مباراة النصر تألق لاعبي السويس في أولى مبارياتهم الوديه، لحجز مكان فى التشكيلة الأساسية الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يعود منتخب السويس للتدريبات الجماعية السبت المقبل على ملعب الرئيسي للفريق؛ استعدادا لخوض مباريات وديه قبل استئناف دورى المظاليم مره اخري.

يذكر أن منتخب السويس يواجه نظيرة فريق الداخلية بالقاهرة 20 سبتمبر القادم، و يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فريق سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة.