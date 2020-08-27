رياضة | جنوه يعين رونالدو ماران مديرا فنيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جنوه يعين رونالدو ماران مديرا فنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي جنوه الإيطالي مساء الأربعاء تعيين رونالدو ماران ،كما كان متوقعا، في منصب المدير الفني للفريق خلفا لدافيدي نيكولا.

وتولى ماران المدرب السابق لكالياري، منصب الرجل الأول في جنوه بعقد يمتد لعامين.

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وكان نيكولا تولى تدريب جنوه في 28 ديسمبر من العام الماضي ليصبح ثالث مدرب في الفريق الإيطالي في موسم 2019 /2020.

ونجح نيكولا في الصعود بجنوه من قاع الترتيب وأبقى عليه في دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي.

وأقيل ماران من تدريب كالياري في فبراير الماضي وكان سبق له تدريب بريشيا وباريس وتريستينا وفيشينزا وفاريسي وكاتانيا وكييفيو.