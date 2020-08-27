رياضة | صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب جهاز الكرة بالنادي الأهلي، في فكرة التعاقد مع محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد السكندري، وذلك لتعويض غياب محمود متولي الذي تعرض للإصابة بقطع كلي في الرباط الصليبي.

وقد أعجب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانيات اللاعب الفنية، والتي تؤهله للإنضمام لصفوف للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم دفاع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض غياب كل من محمود متولي وسعد سمير وتكرار إصابة رامي ربيعة الذي تعرضو لإصابة خلال الفترة الماضية.

ويجلس النادي الأهلي على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.