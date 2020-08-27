رياضة | حسني عبدربه: بادجي من أفضل لاعبي الأهلي في لقاء الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسني عبدربه: بادجي من أفضل لاعبي الأهلي في لقاء الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، بالمستويات التي يقدمها المهاجم السنغالي اليو بادجي مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "اليو بادجي كان أحد نجوم مباراة الجونة، ولو كنت مدربا للنادي الأهلي سأحافظ على بادجي أساسيا في لقاء المصري القادم".

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وأضاف، "على رينيه فايلر الاعتماد على مروان محسن كورقة بديله، مع تواجد اليو بادجي أساسيا في كل المباريات، خاصة في ظل نجاح المهاجم السنغالي في خلخلة دفاع الخصوم وإجادة ضربات الرأس بشكل مميز".

وارتفع رصيد النادي الأهلي الي النقطة 59 متربعا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 بالمركز الخامس عشر.