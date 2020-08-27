رياضة | ليس ديباي.. برشلونة يستهدف مهاجم ليون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس ديباي.. برشلونة يستهدف مهاجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نادي برشلونة الإسباني رغبة قوية في التعاقد مع موسي ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي، من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا قد قرر التعاقد مع المهاجم الفرنسي من أجل خلافة لويس سواريز الذي بات قريبا من مغادرة كامب نو.

Advertisements

وأشارت الشبكة الشهيرة أن كومان قد وضع ديمبلي كبديل أساسي في حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكان برشلونة قد ابدي إهتمام ايضا بالتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون من أجل تدعيم الهجوم، لكن النادي الفرنسي قد طلب 55 مليون يورو، لإنهاء الصفقة وهو ما أوقف المفاوضات مؤقتًا.

يذكر أن ديمبيلي قد شارك رفقه ليون خلال 46 لقاء، سجل خلالها 24 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما حظي باهتمام نادي مانشستر يونايتد خلال الصيف.