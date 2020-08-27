رياضة | عمر ربيع ياسين يدعم مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر ربيع ياسين يدعم مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الجمهور تحول بشكل مفاجئ للإشادة بمهاجم الأهلي مروان محسن.

وقال عمر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" السوشيال ميديا تحولت بشكل مفاجئ بعد تسجيل مروان محسن هدف الأهلي في الجونة".

وأضاف:" لماذا يتم مهاجمة لاعبي كرة القدم بشكل عام، ولماذا كل هذا الهجوم بهذا الشكل على مروان محسن، اللاعب لديه عائلة والجميع يتأثر بما يحدث حاليا، يجب احترام اللاعبين بشكل أكبر".

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وواصل:" ايضا الشائعة التي خرجت بشأن إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي مع أنها كدمة في عظمة الشظية، واللاعب سيغيب يومين فقط للراحة".

وتابع:" تخيلوا ما حدث لأسرة عمار حمدي بعدما تابعوا تلك الأخبار".

وأكمل: "لو كانت السوشيال ميديا أيام فلافيو مع الأهلي في الموسم الأول، والنحس كان يطارده، هل كان سيتم الصبر عليه أيضا، أعتقد أن الجمهور دائما يحكم بالعاطفة ويسير وراء بعض الأراء في مواقع التواصل الاجتماعي".

وزاد: "أحمد فتحي تم اتهامه بأبشع الاتهامات، ومطالب بسحب الشارة منه، ولكن جمهور الأهلي شعر بحاجته إلى جهود اللاعب، شارك بالأمس أمام الجونة، وظهر بروح عالية والجميع يتمنى بقاءه في القلعة الحمراء".