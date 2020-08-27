رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب.. تفوق أبيض كاسح وعقدة أزلية للذئاب (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب.. تفوق أبيض كاسح وعقدة أزلية للذئاب (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019 - 2020).

يدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-1 في لقاء القمة 120 الذي جمع الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب نفس الرصيد، كما أن الأبيض سوف يخضم منه 3 نقاط نهاية الموسم بسبب انسحابه من لقاء الدور الأول أمام الأهلي، بينما يتواجد المقاولون العرب بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاولون العرب:

تقابل فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب في 82 مباراة طوال تاريخهما بمختلف البطولات، فاز الفارس الأبيض في 52 مباراة، مقابل 10 انتصارات فقط لـ"ذئاب الجبل"، بينما حسم التعادل 20 مباراة بين الفريقين.

سجل لاعبو الزمالك 121 هدفًا خلال مباريات الفريق ضد ذئاب الجبل، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 57 هدفًا فقط في الشباك البيضاء.

أول مباراة جمعت الزمالك مع المقاولون العرب كانت في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز موسم (1978/1979) وفاز بها "ذئاب الجبل" بنتيجة 3-1.

التقي الفريقين في 73 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فاز أبناء ميت عقبة في 48 مباراة، مقابل 7 انتصارات للمقاولون العرب، وتعادل الفريقين في 18 مباراة.

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جمعت 3 مباريات فقط الزمالك والمقاولون في كأس مصر، فاز كل منهما في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، بينما التقي الفريقين في مباراتين بكأس السوبر المصري فاز كل منهما في مباراة،

التقي الزمالك مع المقاولون في مباراة بكأس السوبر الإفريقي انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها الفارس الأبيض بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بينما تقابل الفريقين في 3 مباريات بـ"كأس الإتحاد التنشيطية" فاز كل منهما في مباراة، وتعادل الفريقين في مباراة.

يتقاسم خماسي الزمالك (جمال عبد الحميد – جمال حمزة – حسام حسن – أسامة نبيه – طارق السعيد – طارق يحيي) لقب هدافي مواجهات الفريقين في مختلف البطولات، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

بينما يعتبر عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق، هو الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين حيث شارك في 16 مباراة.

أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين حققه الزمالك بنتيجة 5 / 2 في بطولة كأس مصر عام 2006 سجل أهداف الأبيض (عبد الحليم علي "هدفين" - علاء عبد الغني – مصطفي جعفر – حازم إمام)، سجل للذئاب (أيمن زين – محمود سمير).

آخر مباراة جمعت الزمالك والمقاولون كانت في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 سجلهما (فرجاني ساسي – أحمد زيزو)، وسجل للذئاب (محمد سالم).

عقدة أزلية للمقاولون العرب أمام الزمالك:

يواجه المقاولون العرب عقدة أزلية في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك حيث لم يحقق ذئاب الجبل أي انتصار على الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ 18 عامًا.

ويرجع آخر فوز للمقاولون على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز إلي 20 أبريل 2002 عندما فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 للبطولة وسجل الأهداف (سامح يوسف وممدوح عبد الحي)، وسجل للأبيض (حسام حسن).