الامارات | مولر لا يهتم باحتمالية العودة إلى منتخب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مولر لا يهتم باحتمالية العودة إلى منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم فريق بايرن ميونيخ توماس مولر إن احتمالية عودته للمنتخب الألماني لا تشغل باله رغم أدائه الجيد الذي ساعد فريقه لتحقيق الثلاثية. وقال مولر في تصريح صحافي اليوم: بالطبع بسبب نجاح الفريق ظهرت تساؤلات بشأن المنتخب مرة أخرى. لكن لا يوجد شيء جديد، وأيضا هذا ليس موضوعا بالنسبة لي".

وأنهى المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف العام الماضي، المسيرة الدولية لتوماس مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ بشكل مفاجئ، حيث يسعى لإعادة بناء المنتخب الألماني.

وقدم مولر أداء رائعا مع بايرن منذ تعيين هانسي فليك كمدير فني في نوفمبر. ولعب دورا رئيسا في تتويج فريقه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث كان بعيدا عن المشاركة في ظل تولي المدير الفني السابق نيكو كوفاتش. ولا يرجح أن يعدل لوف عن قراره، وأكد على موقفه الثلاثاء عندما أعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا. وقال مولر أيضا أن رحيل ميسي المحتمل عن برشلونة الإسباني قد يسبب اهتزازات حول العالم. وقال :"إن ليونيل ميسي من بين أفضل اللاعبين في العالم، ربما في تاريخ كرة القدم في المئة عام الأخيرة".

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وأضاف:"القبعة تشير إلى مسيرته الكلية. هذا التغيير قادم الآن، ربما يكون مثيرا للاهتمام لعالم كرة القدم. بعيدا عن جماهير برشلونة، وهو ما يمكنني تفهمه، البقية ترى أن هذا أقل أهمية ولكن مع وجود إثارة في المسار الذي سيتخذه".

ومع ذلك، سخر مولر من اقتراح أن ميسي (33 عاما) قد يكون زميلا له في المستقبل بفريق بايرن ميونخ. وقال:"لقد تحدثت مع مديرنا المالي مرة أو مرتين في الأشهر الماضية وأعتقد، أنه لا يمكننا فعل أي شيء تجاه هذا الأمر".

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