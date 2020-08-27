شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى ييني مالاتياسبور بعقد نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الدولي المصري كريم حافظ عقود انتقاله بشكل نهائي لنادي ييني مالاتياسبور التركي قادمًا من نادي وادي دجلة، بعد قضائه فترة إعارة مع الفريق امتدت منذ يناير الماضي.

وسيمتد عقد اللاعب المصري مع النادي التركي لـ 3 سنوات قادمة، فيما علق حافظ في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «سعيد للغاية لتوقيع عقد جديد مع ييني مالاتياسبور، والآن هو وقت تحقيق أهدافنا معًا للموسم الجديد».

وشارك حافظ في 13 مباراة هذا الموسم منذ انضمامه إلى ييني مالاتياسبور نجح خلالها في صناعة هدفين.