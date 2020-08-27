شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى ييني مالاتياسبور بعقد نهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الدولي المصري كريم حافظ عقود انتقاله بشكل نهائي لنادي ييني مالاتياسبور التركي قادمًا من نادي وادي دجلة، بعد قضائه فترة إعارة مع الفريق امتدت منذ يناير الماضي.
وسيمتد عقد اللاعب المصري مع النادي التركي لـ 3 سنوات قادمة، فيما علق حافظ في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «سعيد للغاية لتوقيع عقد جديد مع ييني مالاتياسبور، والآن هو وقت تحقيق أهدافنا معًا للموسم الجديد».
وشارك حافظ في 13 مباراة هذا الموسم منذ انضمامه إلى ييني مالاتياسبور نجح خلالها في صناعة هدفين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى ييني مالاتياسبور بعقد نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.